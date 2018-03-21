Культура

Псковичей приглашают на музыкально-познавательный вечер в колледж искусств

26 марта в 17.00 в концертном зале музыкального отделения Псковского колледжа искусств (ул. В. Шуйского, 2) состоится уникальный музыкально-познавательный вечер, организованный Латвийским консульством, «Художник Ян Розентал в России и музыке».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, известный музыкальный журналист, ведущий радиопрограмм и концертных мероприятий, главный редактор музыкального журнала Mūzikas Saule Орестс Силабриедис и искусствовед Латвийского художественного музея Эдуард Дорофеев познакомят слушателей с жизнью и творчеством основателя национальной латышской художественной школы, выпускника Санкт-Петербургской императорской академии художеств Яна Розенталя и его супруги - финской оперной певицы Элли Форссель.

Зрителям будет предложена выставка работ художника.

Музыкальную часть вечера украсит выступление Иевы Парша - солистки Латвийской оперы в сопровождении преподавателя Академии музыки им. Язепа Витола (г. Рига) Герты Хансен.

Прозвучат произведения П. И. Чайковского, Р. Шумана, Я. Сибелиуса, Р. Паулса.