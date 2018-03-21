Культура

Участники и финалисты популярных телепроектов выступят в Пскове

На сцене Дома офицеров в программе «Новые звезды. Любимые песни» выступят участники и финалисты популярных телепроектов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме офицеров, 28 марта петербургские вокалисты представят псковичам программу из любимых песен прошлых лет.

В концерте принимают участие молодые амбициозные и талантливые петербургские вокалисты: Яна Башкирева - автор и исполнитель, участница телепроекта «Голос» на Первом канале, Олег Кудрявцев - победитель всероссийских и международных конкурсов России, Белоруссии, Италии, Испании, Китая, Эстонии, Латвии, обладателем общественно-государственной премии «Бессмертный подвиг», Валентин Князев - номинант конкурса «Евровидение», финалист телепроекта «Стань звездой», финалист проекта «Новая звезда», лауреат конкурса и обладатель звания «Приз зрительских симпатий» проекта «Весна Романса».

Псковичам артисты представят известные и любимые всеми произведения, а также премьеры своих новых песен.

Начало концерта 28 марта в 19.00.