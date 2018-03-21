Культура

В Пскове завтра стартует проект «Страсти по Максиму»

27 марта в Центральной городской библиотеке Пскова будет дан старт проекту «Страсти по Максиму», посвященному 150-летию со дня рождения писателя Максима Горького.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, вниманию читателей будет предложен цикл выставок о жизни и творчестве писателя: «Большой человек», «Максим Горький: взгляд из 21 века», «Горький и другие».

В 14.00 на улице Максима Горького начнется акция «150 Горького», которую проведут участники молодежного клуба «Форзац».

28 марта - в день рождения писателя - на абонементе библиотеки пройдет благотворительная акция «Время читать Горького», во время которой желающим будет подарено около 30 книг – романов, сборников рассказов и пьес замечательного писателя и активного общественного деятеля Максима Горького, а также будет разыграно собрание сочинений в 8-ми томах.