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Культура

В великолукском драмтеатре начались репетиции нового спектакля по пьесе Оскара Уайльда

27.03.2018 15:26|ПсковКомментариев: 0

В великолукском драмтеатре начались репетиции нового спектакля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей  в  учреждении, главный режиссер - заслуженный артист России Павел Сергеев приступил к репетициям нового спектакля по пьесе Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным». Особенность спектакля будет заключается в том, что зрители, пришедшие на спектакль, станут непосредственно его участниками.

В спектакле заняты: заслуженный артист России Павел Сергеев, заслуженный артист РСФСР Анатолий Иванов, лауреаты премии  администрации Псковской области - Александра Комолова, Светлана Долотова и Михаил Морозов, артисты Алла Любовская, Екатерина Кудаева, Василий Владимиров, Анастасия Никифорова.

Репетиции спектакля проходят на малой сцене, где он и будет представлен зрителям в мае.

Источник: Псковская Лента Новостей
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