Культура

​​​​​​​Президентская библиотека к юбилею Максима Горького подготовила новую коллекцию

28 марта исполняется 150 лет со дня рождения Максима Горького. К этой знаменательной дате Президентская библиотека на своем портале подготовила новую электронную коллекцию, посвященную писателю.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в нее вошли литературные произведения, переписка, его собственные мемуары и воспоминания о нем современников, фотографии М. Горького, материалы, посвященные его памяти, и многое другое.

«Настоящее имя его Алексей Максимович Пешков. Имя мертворожденное, которое останется навсегда погребенным в приходском списке. Русь знает своего любимца лишь под псевдонимом: Максим Горький. Горько было в действительности его детство», - пишет литературный критик, французский дипломат Мельхиор де Вогюэ в своей работе «Максим Горький: произведения и личность писателя» 1902 года издания. Будущий писатель рано остался сиротой. «Покинутый всеми своими близкими, ребенок был взят из школы, в которой провел всего лишь пять месяцев, и отдан в учение к сапожнику. Не выдержал он учения. Инстинкт бродяжничества и дух нищеты скоро увлекли маленькое существо на просторы Волги», - продолжает де Вогюэ.

Именно на просторах Волги зародилась у Горького любовь к литературе: его наставник, пароходный повар Михаил Смурый, страстно любил чтение. «У него был старый сундук с книгами: смешанная библиотека, в которой Гоголь и Некрасов занимали место наравне с житиями святых, Камнем веры, народными романами и отрывками из русской истории. Смурый привил свой вкус и неискусному поваренку: в последнем проснулось горячее любопытство к печатному слову», - читаем у де Вогюэ.

Это увлечение стало делом жизни Алеши Пешкова, взявшего себе литературный псевдоним Максим Горький. Творческому наследию знаменитого писателя посвящен отдельный раздел коллекции Президентской библиотеки. Здесь собраны электронные копии его произведений, в том числе раритетные прижизненные издания, периодические издания конца XIX – начала XX века, где печатался Горький. Кроме того, здесь же представлены его статьи и редакторские работы, переписка.

Отдельного внимания заслуживают воспоминания самого Максима Горького. Они рисуют нам живые портреты многих его знаменитых современников, среди которых А. П. Чехов, Л. Н. Андреев, В. И. Ленин. Таким, к примеру, писатель запомнил Льва Толстого: «У него удивительные руки… исполненные особой выразительности и творческой силы. Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. Такими руками можно делать все. Иногда, разговаривая, он шевелит пальцами, постепенно сжимает их в кулак, потом вдруг раскроет его и одновременно произнесет хорошее, полновесное слово».

Фотографии писателя и его современников посетитель портала Президентской библиотеки найдет в разделе коллекции «Изображения М. Горького и людей его круга». На снимках Максим Горький запечатлен с Ф. И. Шаляпиным, А. П. Чеховым, И. А. Буниным, Гербертом Уэллсом и многими другими. Помимо фотографических, здесь представлены и живописные работы, посвящённые знаменитому литератору.

Благодаря материалам раздела «Юбилеи, посвящения, память о М. Горьком» можно увидеть, насколько велика была любовь людей к этому поистине народному писателю. Его возвращение в СССР из-за границы отмечалось с невероятным размахом: открывались посвящённые ему выставки, выпускались новые издания, ставились спектакли по его произведениям. Свидетельство тому – Постановление коллегии Навкомпроса РСФСР, представленное в коллекции.

Скорбь по ушедшему писателю была не менее велика: «Горький был лучшим другом и учителем советских писателей, педагогов, был лучшим другом советских детей. И дети отвечали ему трогательной любовью и благодарностью. Тысячи писем от детей со всех концов страны получал ежедневно Алексей Максимович», – слова из некролога, опубликованного в издании «Детская литература». – «Вместе со всей страной глубоко скорбят и дети, потерявшие своего большого, умного и чуткого друга и учителя».

В коллекцию «Максим Горький (1868-1936)», насчитывающую более 180 единиц хранения, также вошли фотографии памятников писателю, установленные в нашей стране и за рубежом, и изобразительные материалы, посвящённые городу, который много лет носил его имя.