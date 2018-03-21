Культура

Алексей Хотылев станет гостем XV Международного книжного форума «Русский Запад»

Гостем XV Международного книжного форума «Русский Запад» станет популяризатор науки Алексей Хотылев, аспирант кафедры Региональной геологии и истории Земли Геологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, участник Уральской экспедиции и специалиста по древним вулканическим процессам.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной научной универсальной библиотеке, Алексей - автор книги «Как устроена Земля?». Книга выпущена издательством «АСТ», которое вот уже 15 лет является признанным лидером российской книжной индустрии. Издание продолжает серию книг для любопытных детей младшего школьного возраста «Почемучкины книжки».

С книгой «Как устроена земля?» можно совершить путешествие в прошлое планеты Земля, увидеть, как зарождалась наша Солнечная система, как формировались планеты; узнать, из чего теперь состоит Земля, как на ней появилась и развивалась жизнь, откуда на Земле появился человек и многое-многое другое. Также в книге есть несколько опытов, которые помогут понять процессы, происходящие на нашей планете.

Напомним, что XV Международный книжный форум «Русский Запад» пройдет с 17 по 19 апреля 2018 года. Организаторы мероприятия - администрация Псковской области, Псковская областная универсальная научная библиотека при поддержке Российского книжного союза.