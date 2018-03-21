Культура

Главы ведущих музеев Москвы обсудили культурное просвещение регионов

Руководители ведущих музеев Москвы рассказали о проблемах организации выставок в российских регионах и оценили потенциал региональных музеев.

«В регионах есть множество замечательных вещей. Но даже если в музее хранится шедевр, считающийся лицом коллекции, требуются колоссальные средства, чтобы сделать полноценную выставку и показать творчество художника во всей полноте и зрелищности», - отметила заместитель гендиректора РОСИЗО, и.о. директора дирекции Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Вера Лагутенкова в рамках круглого стола, организованного «Известиями».

По мнению Лагутенковой, необходимо заинтересовать публику в регионах, ориентируясь на потребности конкретной локации и учитывая специфику региона и местной публики.

«Мне кажется, мы недооцениваем богатство региональных музеев. В миллионных городах многие жители ни разу не были в городском художественном музее», - считает замдиректора Московского музея современного искусства (ММОМА) Алексей Новоселов.

Он отметил, важность воспитания культуры показа, работы со зрителем и пространством в региональных музеях.

Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Треуголова, в свою очередь, рассказал о создании в регионах многофункциональных музейно-культурных центров, в которых можно будет объединить пространство для выставок, место для проведения лекций, показа кино, проведения концертов. «Музей сегодня становится многопрофильным художественным центром», - заключила она.