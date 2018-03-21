Культура

Юных поэтов-песенников Псковской области приглашают к участию в конкурсе «Талант, согревающий добром»

В России запущен новый проект под названием «Талант, согревающий добром» по инициативе 11-летней московской школьницы Александрии Лаптевой. Идея реализовать проект «Талант, согревающий сердца», появилась у Александрии Лаптевой после общения с детьми из детского дома на одном из благотворительных концертов, в которых она принимала участие. По замыслу юного общественного деятеля, летом должны быть отобраны лучшие работы молодых поэтов, на основе стихов которых напишут песни популярные в России композиторы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по культуре, национальный детско-юношеский конкурс «Талант, согревающий добром» направлен на развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к творческой деятельности у детей и молодежи, представляющих социально уязвимые категории граждан (дети-сироты, дети и подростки, воспитывающиеся в неполных и малоимущих семьях, инвалиды детства). Возраст участников – от 10 до 25 лет.

Мероприятие проводится в 3 этапа: 1 этап – февраль – сентябрь 2018 г. – информирование о конкурсе и прием произведений; 2 этап – сентябрь – октябрь 2018 г. – завершение приема работ и начало работы жюри конкурса; 3 этап – октябрь 2018 г. – окончание работы жюри и награждение победителей конкурса. Работы принимаются до 1 октября 2018 г. включительно.

Предметом конкурса являются литературные произведения. Участниками конкурса могут выступать дети, воспитывающиеся в многодетных, неполных семьях, семьях, потерявших кормильца, детских домах-интернатах, домах ребенка и иных, подобных им учреждениях, инвалиды детства.

Согласно положению о конкурсе для участия в мероприятии принимаются произведения, ранее не опубликованные в каких-либо печатных или электронных изданиях.

Подробности о конкурсе можно узнать на сайте https://alexandriamusic.ru.