Культура

Вечер памяти, посвященный хореографам Сокольским, прошел в Великих Луках

26 марта в великолукском Доме культуры им.Ленина состоялся вечер памяти, посвященный хореографам Николаю и Евгении Сокольским. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Евгения Павловна - дочь великолукского купца, с юных лет проявляла большие способности к танцам. Любящие родители, чтобы развить талант дочери переехали жить в Санкт-Петербург, где отдали Евгению в балетную студию Мариинского театра. Позже Евгения стала солисткой театра. В этом же театре она познакомилась со своим будущим мужем Николаем Сокольским, который не только являлся ее партнером на сцене, но и проявлял себя как талантливый хореограф.

В 1917 году супруги эмигрировали в город Шанхай (Китай), где организовывали балетную студию. Имея за плечами огромный опыт выступлений и постановок балетов в императорском театре России, труппа Сокольских снискала заслуженное уважение и любовь зрителей. В ноябре 1959 года Сокольские переехали в Великие Луки, где устроились хореографами в клуб имени Ленина. Из Китая они привезли некоторые костюмы и декорации, которые впоследствии использовались в постановках на сцене Дома культуры.

«Мягкость, доброта, профессионализм Николая Михайловича Сокольского в сочетании с энергией и некоторой резкостью его супруги позволили создать в клубе замечательную балетную студию, насчитывающую более 100 человек, - пояснили в Доме культуры. - Труды супругов Сокольских не прошли напрасно, они передали свой опыт ученикам, которые посвятили свою жизнь хореографии и стали руководителями коллективов, передавая из поколения в поколение лучшие традиции и школу мастерства».

Одной из таких воспитанниц была Валентина Швыркина. В этот вечер памяти она с особым трепетом и ностальгией рассказала трогательные истории про супругов Сокольских и о своей жизни в балетной студии. Также со сцены звучали слова благодарности и истории от воспитанниц Валентины Швыркиной – Инны Николаевой и Эльвиры Усейкиной.

В мероприятии приняли участие великолукские хореографические коллективы «Жемчужина», «Белые росы», «Восточные сладости», «Феникс», коллектив современного танца «Эхо», школа-студия «Балет для всех» и школа танца «Арабеск».

Специально к вечеру памяти начала свою работу выставка, посвященная супругам Сокольским. На ней представлены экспонаты, предоставленные воспитанниками балетной студии.