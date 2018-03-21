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Культура

Псковичей приглашают на встречу с писателем, почетным гостем Недели детской и юношеской книги Тимуром Максютовым

29.03.2018 09:22|ПсковКомментариев: 0

Библиотеки Централизованной библиотечной системы города Пскова приглашают детей и их родителей на встречу с писателем, почетным гостем Недели детской и юношеской книги Тимуром Максютовым (г. Санкт-Петербург).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ЦБС, сегодня, 29 марта, в 10.00 в Детской экологической библиотеке «Радуга» (ул. Новоселов, 11) для детей дошкольного и младшего школьного возраста будет представлена литературная визитка «Секреты капли Аквы» с участием писателя.

А в 12.00 в Библиотеке - Центре общения и информации (ул. Юбилейная, 87-а) состоится встреча-общение «Лабиринтами профессий» по книгам, которые входят в серию детской познавательной литературы «Важные профессии».

На встречах можно будет приобрести книги автора, взять автограф и пообщаться в неформальной обстановке.

Тимур Максютов - талантливый писатель, профессиональный военный, преподаватель, металлург. Постоянный автор издательства «Антология».

Родился в Ленинграде, вырос в Таллине, окончил физико-математический класс в числе лучших выпускников Эстонской республики. Потом Свердловское высшее военно-политическое училище, служба в армии, работа преподавателем истории и обществознания. С начала 1992 года работает в металлургической отрасли, был заместителем директора и директором завода, в настоящее время - директор небольшой металлоторговой фирмы.

С детства любил читать, ещё в семилетнем возрасте сам записался в библиотеку и при выборе книг руководствовался принципом – раз корешок книги потрепанный, значит, надо брать.

Из интервью с писателем о любимой книге в детстве: «…Николай Носов «Приключения Незнайки и его друзей»: это первая книга, которую я прочёл самостоятельно в пять лет и даже читал в детском саду вслух всей группе, когда у воспитателя были свои важные дела. Что касается книги для себя: мне очень нравились познавательные книги (например, я раз двадцать брал в библиотеке великолепную книгу Свирина и Ляшенко «До земли ещё далеко» и её продолжения); любил исторические приключения, военную историю, фантастику. Вот во всех перечисленных жанрах я сейчас и работаю; так что можно сказать, что пишу себе самому, в детство».

Автор книг «Ограниченный контингент» (2014), «Офицерская баллада» (2016), «Спасти космонавта» (2017); цикла исторической фантастики «Солнечный витязь», в котором изданы два романа – «Князь из десантуры» (2016), ставшая победителем премии «Интерпресскон-2017», и «Нашествие» (2017). Автор сотни опубликованных рассказов, миниатюр, стихотворений.

В издательстве «Антология» у Тимура Ясавеевича вышла трилогия о приключениях неутомимой Капельки – «Приключения Капельки», «Космические приключения Капельки» и «Капелька и Старый корабль». Кроме того, в серии «Важные профессии» вышли книги «Сокровища семейной шкатулки», «Семь футов под килем» и «Эврика».

Буктрейлер по книге Тимура Максютова, подготовлен Библиотекой - Центром детского чтения.

Играет в команде «Что? Где? Когда?», болеет за «Зенит», любит книги и кино. Имеет псевдоним - Esminets Marat.

Из интервью с писателем о творческих планах: «Планы на ближайший год весьма напряжённые: сейчас пишу исторический роман о событиях столетней давности; есть наброски трёх детских книг, небольшой повести об истории одной петербургской улицы; эскизы двух фантастических романов».

Источник: Псковская Лента Новостей
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