Культура

Псковские музеи перевыполнили указ президента по увеличению посещаемости - Жанна Малышева

Порядка 3 млрд рублей получит Псковская область в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия России». Об этом сегодня, 29 марта, на 19-й сессии Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва рассказала председатель регионального госкомитета по культуре Жанна Малышева, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, участие во всероссийских проектах и акциях, позволяет не только получить дополнительные средства на развитие музейного дела в регионе, но и увеличить количество выставочных проектов и количество посетителей.

«Одно из приоритетных направлений деятельности администрации региона – развитие музейного дела. В эту работу входят, в частности, модернизация системы предоставления музейных услуг, повышение их качества, увеличение заработной платы сотрудников музеи, привлечение средств федерального бюджета, внебюджетных источников, а также инвестиций, проведение крупных культурных акций и проектов», - заверила чиновник.

Она напомнила, что в настоящее время на территории Псковской области действует 26 государственных и муниципальных музеев. Также в регионе работают 8 частных музеев различной тематики – в Печорском, Гдовском и Палкинском районах.

«Основная деятельность музеев заключается в коллекционировании, хранении и популяризации культурных ценностей. Число предметов в фонде псковских музеев в 2017 году превысило 790 тысяч единиц хранения», - добавила Жанна Малышева.

Она также отметила, что для профильного госкомитета особенно трепетна тема усадеб, многие из которых находятся далеко не в идеальном состоянии. «Мы существуем в рамках бюджетных реалий. Но мы хотим завершить все работы, связанные с родовой усадьбой Софьи Ковалевской. Это уникальный проект. Более 180 млн рублей привлечено средств на реставрационные мероприятия, обеспечение музейной безопасности, создание музейной экспозиции, приобретение выставочного оборудования. Надеемся, что нам удастся открыть этот замечательный музей в ближайшее время», - высказалась Жанна Малышева.

«Вопреки экономическим условиям, мы открываем новые музеи и дома культуры и реализуем интересные музейные проекты. Так, при поддержке Всемирного банка проектов в Военно-историческом музее-заповеднике создана краеведческая экспозиция, на мемориальном комплексе «Линия Сталина» построены здания для размещения экспозиций и приема туристов, при котором создан центр памяти и славы», - заявила чиновник.

Она заметила, что по всем направлениям деятельности, которые указаны в указах президента РФ, все установленные индикаторы выполнены, а по увеличению посещаемости музеев Псковская область даже перевыполнила показатель. Плановый 0,8%, а у нас прирост посетителей составил 1,2%. «Прирост посетителей – это важный результат», - подчеркнула председатель регионального госкомитета по культуре.

«Мы видим очень хорошую и яркую перспективу для развития псковских музеев», - заключила Жанна Малышева.