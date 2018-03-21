Культура

В Пскове пройдет региональный финал конкурса юных чтецов «Живая классика»

В библиотеке «Родник» им. Золотцева (ул. Труда, 20) в Пскове пройдет региональный финал конкурса юных чтецов «Живая классика». Как сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» Ольга Новикова,24 школьника сразятся за право представлять Псковскую область на финале конкурса «Живая классика» 2018 в мае. Региональный тур крупнейшего литературного образовательного проекта в России состоится 5 апреля.

Участники конкурса - ребята 10 - 17 лет, которые не просто любят книги, но и с удовольствием делятся прочитанным со сверстниками. По условиям конкурса нужно выбрать отрывок из произведения, которое не входит в школьную программу. В помощь школьникам в официальной группе конкурса (https://vk.com/young_readers) регулярно публиковались списки книг, которые можно выбрать для участия. Кроме того, в ноябре прошлого года в библиотеках по всей России прошла «Неделя Живой классики» – ребята познакомились с лучшими подростковыми книгами из фондов библиотек и смогли унести понравившиеся издания домой.

«Цель конкурса – создать детское читательское сообщество. Это глобальная цель, к которой мы идем маленькими шажками, создавая детские литературные лагеря, организовывая встречи выпускников конкурса, клубы для участников «Живой классики», детскую редакцию и другие активности, которые объединяют детей, – рассказывает президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова. – А задача – помочь найти детям интересные книги, заинтересовать, увлечь чтением, расширить читательский кругозор наших участников, познакомить участников и педагогов с современной подростковой литературой, поддержать талантливых детей».

С каждым годом конкурс становится доступнее, а количество участников растёт. Генеральный партнер конкурса юных чтецов – компания «Норникель». В этом году во всех регионах впервые были запущены онлайн-отборы. Ребята, которые раньше не могли заявить о себе, потому что их школы не организуют первый отборочный тур, в 2018 году присоединились к конкурсу заочно – они загрузили видео на специальный ютуб канал.

Самый масштабный литературный образовательный проект для школьников в нашей стране «Живая классика» появился семь лет назад в Петербурге. Он стал лауреатом трех крупных премий, а в прошлом году фонд «Живая классика» получил грант президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Сегодня конкурс юных чтецов проходит во всех регионах при поддержке министерства образования и науки и министерства культуры РФ, а количество участников ежегодно превышает два миллиона.