Культура

Обратить внимание на Порховскую крепость в рамках подготовки к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского предложил Геннадий Григорьев

Обратить внимание на Порховскую крепость в рамках подготовки к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского предложил депутат Геннадий Григорьев в ходе обсуждения музейной деятельности региона на 19-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 29 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Собрания.

«Есть единственный город, который основал князь Александр Невский, - это Порхов. Может, к юбилейной дате удастся провести реставрационные работы?» - поинтересовался у председателя комитета по культуре Жанны Малышевой депутат-порхович.

Жанна Малышева подтвердила обеспокоенность судьбой крепости: «Заявки на реставрацию объекта подаются ежегодно, вопрос на контроле, но средств на проведение этих работ пока нет. Будем дальше стучаться».

Добавим, первое упоминание о Порховской крепости в Новгородской летописи относится к 1239 году, когда новгородский князь-наместник Александр Ярославович (будущий Невский), укреплял водный путь по Шелони из Новгорода в Псков строительством небольших деревянных «блокпостов», одним из которых был Порхов.

В 1387 году на расстоянии чуть более километра от старой крепости, на правом высоком берегу Шелони из местного плитняка была выстроена новая каменная о четырех башнях крепость. Толщина ее стен составляла 1,4-2 м, высота - около 7 м. 15-17-метровой высоты башни имели от 4 до 6 боевых ярусов с деревянными перекрытиями.

Крепостные строения сохранились практически полностью, но некоторые участки находятся в аварийном состоянии.