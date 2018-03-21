Культура

В Великих Луках пройдет региональный этап Всероссийского хорового фестиваля

31 марта в 14.00 в Великих Луках (ДМШ №1 им. М.П.Мусоргского, пл. Ленина, 3) Псковский областной центр народного творчества при поддержке государственного комитета Псковской области по культуре продолжает прослушивание в рамках регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОЦНТ, в великолукской зоне примут участие 8 коллективов из 9 районов области. Каждый ансамбль представит программу, состоящую из 4 разнообразных произведений в народной манере исполнения, включая исполнение a capella. В состав жюри включены ведущие специалисты Псковской области по народному пению.

Напомним, что прослушивание в псковской зоне состоялось 3 марта, а 31 марта, после прослушивания в великолукской зоне, будет определен победитель, который представит Псковскую область на втором (окружном) этапе Всероссийского хорового фестиваля, который пройдет в г. Санкт-Петербург.