Культура

Уникальные материалы по истории усадьбы «Полотняный Завод» представит музей-заповедник «Михайловское» в Калужской области

Завтра, 31 марта, в Мемориальном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Полотняный Завод» (Калужская область) откроют выставку из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Приурочена выставка к трёхсотлетию Полотняно-заводской бумажной мануфактуры - собственно посёлка Полотняный Завод.

И.П. Бабкин. Полотняный завод. Вид на реку Суходрев (1935). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», в калужскую экспозицию включены действительно уникальные материалы по истории мемориальной усадьбы Гончаровых. Это редкие издания первой половины XIX - начала ХХ века, оригинальная графика 1930-х годов - виды Полотняного Завода, а также графические портреты А.С. Пушкина и Н.Н. Гончаровой, выполненные известным мастером, народным художником СССР, лауреатом Государственной премии СССР Петром Оссовским.

Рассказывая о новой выставке, Дарья Плотникова, главный хранитель музейных предметов Пушкинского Заповедника, особо отмечает книгу из парижского, 1822-1825 годов издания собрания сочинений Байрона - пятый том, если быть точным. Его Пушкину в Михайловское в конце 1825 года прислала Анна Керн. Об этом она позднее напишет в своих «Воспоминаниях о Пушкине»: «…уезжая из Риги, послала ему последнее издание Байрона, о котором он так давно хлопотал, и получила еще одно письмо, чуть ли не самое любезное из всех прочих, так он был признателен за Байрона!»

На первой странице обложки тома, рассказывает Дарья Плотникова, у верхнего края есть владельческая надпись, выполненная орешковыми чернилами: «B-onne C. de Heeckeren» («Баронесса К. де Геккерен»). Баронесса Екатерина Николаевна Геккерен, урождённая Гончарова, как известно - это сестра Натальи Пушкиной, жена Жоржа Дантеса.

П.П. Оссовский. Наталья Гончарова (1990). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Планируется, что выставка «Полотняный Завод. Страницы истории» будет работать на выезде до 3 мая. В «Михайловском» напомнили, что наш музей давно и плодотворно сотрудничает с Калужским объединенным музеем-заповедником, в состав которого входит мемориальная усадьба Гончаровых. Так, например, в сентябре прошлого года в Святогорье экспонировали выставку «И вечной памяти двенадцатого года...», на которой можно было увидеть даже графику Франсиско Гойи и Василия Верещагина. А ещё раньше из того же музея в Тригорское привозили «Усадебные коллекции Калужского края». Музейщики из Пушкиногорья, в свою очередь представляли у коллег произведения выдающихся отечественных графиков Василия Звонцова и Юрия Игнатьева, экспозицию «Война и люди. Псковские страницы Первой мировой войны» и так далее.