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Культура

Концерт, посвященный творчеству Никколо Паганини, прошел в Псковском колледже искусств

30.03.2018 09:00|ПсковКомментариев: 0

Концерт «Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам» состоялся в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 27 марта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, концерт был приурочен 235-летию со Дня рождения великого итальянского скрипача-виртуоза, гитариста, альтиста, композитора Никколо Паганини.

В концерте приняли участие София Рашковская, Мария Иванова, Дарья Мартынова, Марк Лупаштян (скрипка), Даниил Перов (гитара), Михаил Кудрявцев, Вячеслав Прилуцкий (вокал), Елизавета Бокатая (фортепиано), концертмейстеры Ирина Колтунова, Анна Гаранова, Полина Маловичко, ведущая Ксения Евплова, информационное сопровождение - Анастасия Дроздова.

В заключительной части концерта-беседы юные зрители ответили на вопросы о жизни и творчестве композитора.

Напомним, что имя Никколо Паганини стало символом наивысшей виртуозности в музыкальном исполнительстве. Он заложил основы современной скрипичной техники, оказал влияние на развитие пианизма и искусства инструментовки. Паганини был и крупнейшим композитором, одним из основоположников музыкального романтизма. Многие скрипичные произведения величайшего скрипача обработаны Ференцем Листом, Робертом Шуманом, Иоганнесом Брамсом, Сергеем Рахманиновым.

Источник: Псковская Лента Новостей
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