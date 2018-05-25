Культура

Псковичей приглашают на Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия»

С 19 по 22 июля в Кировской области на живописном берегу реки Быстрица у села Башарово пройдет XXVI Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, этот фестиваль уже много лет объединяет сердца, города и страны. Его бессменным организатором является депутат Госдумы РФ Олег Валенчук.

Ежегодно на поляне в Башарово собираются люди, которые всем сердцем любят настоящую живую музыку и песни с глубоким смыслом. Количество гостей фестиваля исчисляется уже сотнями тысяч (по официальным данным, в прошлом году через фестивальную поляну за четыре дня прошло более 230 тысяч человек). По итогам 2017 года, по данным аналитического агентства «ТурСтат», «Гринландия» возглавила рейтинг культурных фестивалей России.

На одной сцене фестивальной поляны выступают и начинающие авторы-исполнители, и звезды российской авторской песни, среди которых в разные годы были Сергей Трофимов, Олег Митяев, Юлий Ким, Григорий Гладков, Галина Хомчик, Константин Тарасов, Валерий и Вадим Мищуки, Александр Софронов, Леонид Сергеев и другие. Дважды на поляне в Башарово давал концерт мэтр российской эстрады - народный артист СССР Иосиф Кобзон.

«Гринландия» - это по-настоящему семейный фестиваль. На поляне организована работа разнообразных детских и спортивных площадок, проходят соревнования по футболу, волейболу, перетягиванию каната и другие.

Заявки на участие в творческих мастерских уже сегодня можно направить на электронную почту фестиваля grinlandia-kirov@mail.ru. Душевные песни, удивительные знакомства и множество позитивных впечатлений гостям гарантированы.

Подробнее о фестивале на официальном сайте grinlandia.ru.