Культура

Литературная ночь пройдет в Великих Луках в Пушкинский День России

В Пушкинский День России 6 июня Великолукская центральная городская библиотека им. М.И. Семевского и Дом культуры им. Ленина подготовили для великолучан и гостей города интересную программу.





Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, в конференц-зале Великолукской библиотеки (ул. Пионерская, 7) состоятся открытие выставки рукописных книг и презентация проекта «Международный конкурс детской рукописной книги», которую подготовили сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, а также показ спектакля «Живая душа замирает и бьется» (режиссер Лариса Щукина, исполнители Надежда Воронова и Дарья Щукина, Дом национальных обществ г. Резекне, Латвия). Начало мероприятий в 10.30 и 11.30.



В 18.00 великолучан приглашают в сквер Пушкина на литературную ночь «Живые строки», которая пройдет в Великих Луках уже во второй раз. Цель ее - приобщение к мировому литературному наследию, лучшим произведениям современных российских писателей, повышение статуса и престижа самого процесса Чтения. В этот вечер прозвучат стихи великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, любимые стихотворения великолучан, а также произведения на латышском, английском языках в исполнении гостей из г. Резекне (Дом национальных обществ г. Резекне). Поэты города познакомят всех со своим творчеством. Украсят мероприятия музыкальные выступления солистов детской музыкальной школы им. М.П. Мусоргского и Детской школы искусств.



Гости праздника смогут принять участие в мастер-классах по русским народным танцам, народным играм, пению и создать свою золотую рыбку. Также гости вечера смогут увидеть спектакль «Как Баба Яга книгу украла» в исполнении творческой группы Дома культуры им. Ленина.



Порадует зрителей и импровизированная «Музыкальная скамейка». Выступят группы «Дело Непенина», «V.V. and Band».



Великолучане примут участие в Международной акции «Пушкин в городе»: мелом на асфальте напишем любимые отрывки из произведений Александра Пушкина.



Во время всего мероприятия будет работать выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства творческого объединения «Калейдоскоп».