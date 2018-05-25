Организаторы Пушкинского праздника поэзии ищут волонтеров

Для 52 Всероссийского Пушкинского праздника поэзии требуются 30 добровольцев-волонтеров, которые помогут с организацией мероприятия 2 июня. Соответствующее сообщение размещено в Инстаграме на странице pushkinfest.
«Если хочешь познакомиться лично с VIP-гостями, среди которых Гоша Куценко, Дмитрий Певцов, Владимир Гостюхин, Андрей Мерзликин и многие другие яркие известные личности, скорее пиши в комментарии к данной записи», - говорится в объявлении.
Друзья, коллеги! Для 52 Всероссийского Пушкинского праздника поэзии требуются 30 добровольцев-волонтеров, которые помогут с организацией мероприятия 2 июня! Если хочешь познакомиться лично с VIP-гостями, среди которых Гоша Куценко, Дмитрий Певцов, Владимир Гостюхин, Андрей Мерзликин и многие другие яркие известные личности, скорее пиши в комментарии к данной записи✍🏻🎩 #Команда2018 #52ВсероссийскийпушкинскийПраздникПоэзии #Псков