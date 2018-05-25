Культура

Гедиминас Таранда с топором в руках снялся в рекламном ролике Пушкинского праздника поэзии

Художественный руководитель Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, заслуженный деятель искусств РФ, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда снялся в рекламном ролике, посвященном мероприятию.

В видео Гедиминис Таранда в русской рубахе с топором в руках на поляне в Михайловском строит Почту Российской Империи и приглашает всех на Пушкинский праздник поэзии. «Москва с вами! Мы начинаем!» - сказал в ролике худрук праздника поэзии.

Программа 52-го

Всероссийского Пушкинского праздника поэзии,

Пушкинского дня России и Дня русского языка

1 - 10 июня 2018 года

219 лет со дня Рождения А.С. Пушкина, 260 лет со дня Рождения Арины Родионовны Яковлевой, няни А.С. Пушкина.

План мероприятий

1-3 июня



10:00 – 13:00

Всероссийский молодежный форум «Русский язык – основа культурного и нравственного развития»

(учреждение оздоровления и отдыха «Пушкиногорье»)

1 июня

14.00

Творческая встреча с псковскими писателями и поэтами

( г. Псков, Актовый зал Псковской областной универсальной научной библиотеки,ул. Профсоюзная, д.2)

14.00

Презентация совместной выставки Пушкинского Заповедника и Новгородского музея-заповедника «В.А.Фаворский. Иллюстрации к произведениям А.С.Пушкина».

(Выставочный зал «Льнохранилище», Музей-усадьба «Михайловское»)

15.00

Выставка одного предмета из собрания Псковского музея-заповедника.

(Дом-музей А.С.Пушкина, Музей-усадьба «Михайловское»)

17.30

«Родная Псковская Земля: рисунки наших детей». Открытие выставки, подготовленной инициативной группой Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Рисовать легко».

(Фойе Большого зала Научно-культурного центра Пушкинского Заповедника, п. Пушкинские Горы)

18.00

Литературно-музыкальный вечер с участием заслуженного артиста России Яна Осина

(Большой зал Научно-культурного центра Пушкинского Заповедника, п. Пушкинские Горы).

2 июня

11.00

Лития на могиле А.С. Пушкина с участием Хора Московского Сретенского монастыря.

(Святогорский Свято-Успенский монастырь, п. Пушкинские Горы)

Переезд на поляну Музея-усадьбы «Михайловское».

Программа выступлений на главной исторической литературной сцене.

10:30-10:50 – Выступление народного фольклорного коллектива «Забава», г. Псков.

10:50 – 11:00 Выступление хореографического ансамбля «Мистерия», г. Великие Луки.

11:00 – 11:30 Выступление Народного театрального коллектива «Мозаика», Хореографического ансамбля «Надежда»

11:30 – Выступление образцового коллектива Мажореток «Золотые погоны», г . Великие Луки

11:40 – Выступление оркестра барабанщиков «Night Bit»

11:50 – Выступление участников молодежного образовательного форума «Таврида». Представители премии «Русские рифмы», «Русское слово».

12:30 – Парад

13:10 – Торжественное открытие 52 Всероссийского праздника Поэзии. Выступление врио губернатора, выступление почетных гостей.

13:30 – Выступление:

Народный артист России - Александр Михайлов,

Народный артист Белоруссии - Владимир Гостюхин,

Народный художник России Салават Щербаков

13:50 – хор Сретенского монастыря

14:20 – поэты России (Игорь Смолькин)

14:40 – фолк-группа «Партизан FM»

15:00 – поэты России (Игорь Смолькин)

15:15 – Лебединое озеро «Имперский Русский Балет»

15:25 - поэты России (Игорь Смолькин)

15:40 – группа «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки»

16:10 – Александр Шаганов и Владимир Нелюбин (поэты-песенники)

16:50 – оркестр Фристайл и «Night Bit»

11.00-17.00

Книжный салон: выставка-продажа книжной продукции ведущих издательств России.

(Праздничная поляна Музея-усадьбы «Михайловское»).

10.00-17.00

Детская театрализованная игровая площадка (Театр «Молодой человек», Удмуртия, г. Ижевск)

(Праздничная поляна Музея-усадьбы «Михайловское»)

10.00-17.00

Выставка художника Игоря Шаймарданова «Свет Родионова, забуду ли тебя». К 260-летию няни А.С. Пушкина.

(Праздничная поляна Музея-усадьбы «Михайловское»)

Молодежная сцена «Скворечник»

11:00 – 11:20 Выступление самодеятельных коллективов г. Псков

Оркестр русских народных коллективов «Забава» г. Великие Луки

11:20 – 11:40 Выступление фольклорного ансамбля «Заряница», г Великие Луки

11:40 – Выступление коллектива «ОТТА оркестр»

12:00 – Российское движение школьников, РОСПАТРИОТЦЕНТР. Литературный поединок по произведениям А. С. Пушкина

12:30 – Парад

13:10 – открытие

13:30 - оркестр барабанщиков «Night Bit»

13:40 – Звезды кино: Иван Дубровский, Евгений Кулик, Макар Запорожский, Валерия Федорович

14:00 - Выступление коллектива «ОТТА оркестр»

14:20 – молодые поэты - г.Москва

14:40 – Выступление группы «Трипинадва»

15:00 – Выступление поэтов и литераторов г Санкт - Петербург:

Тимур Леонидович, Антон Шанихин, группа «Простывший пассажир трамвая номер 7»

15:40 – Битва оркестров.

Участники: «ОТТА оркестр», «НАЙТБИТ», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», «Фристайл» оркестр

16:00 – музыкальная битва поэтов «Повидло».

Участники: группа «Трипинадва», поэты - г. Санкт – Петербург, поэты -г. Москва, молодые поэты -г. Псков, молодые поэты – г. Великие Луки

17:20 – Анонсирование и приглашение зрителей на главную сцену на воде в село Бугрово

Специальная цена на воде (с. Бугрово)

17:00 – 18:00 Русская вечора

18:00 – 19:00 – Команда Дубровского, Шаганов, Нелюбин, Куценко

19:00 - 20:00 Фолк – группа «Партизан ФМ»

20:00 - 21:00 – ВИА «Сябры» (Беларусь)

17.00

«Мелодии чарующие звуки» - концертная программа оркестра духовой и эстрадной музыки под управлением Заслуженного работника культуры РФ Мирона Литвака

(г. Псков, Детский парк)

3 июня

16.00

Литературно-музыкальный вечер с участием официальной писательской делегации 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии и ансамбля русской музыки «Псков»

(г. Псков, БКЗ Псковской областной филармонии, ул. Некрасова, д. 24)

4 июня

12.30-13.30

Образовательная акция «Чистый город – хорошая речь», посвященная Дню русского языка

(Центр студенческих инициатив Псков ГУ)

5 июня

12.00

«По сказкам Пушкина» - концерт-беседа

(г. Псков, МБУ ДО «Детская школа искусств», ул. О. Кошевого, 8)

17.00

Заседание Псковского клуба любителей родного края, посвященное Пушкинскому Дню России

(г. Псков, историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва, Октябрьский пр., 19а)

6 июня

10.00

Всероссийская научная конференция «Пушкин и Толстой в современном мире»

(г. Псков, Центр студенческих инициатив Псков ГУ, пл. Ленина, д. 2)

11.00

«Здравствуй, племя младое…» - музыкально-литературная композиция для детей

(г. Псков, МБУ ДО ДМШ №4 Школа №18)

(в течение дня)

«Читаем Пушкина вместе» - межрегиональная акция

В программе: - громкие чтения, поэтические марафоны, литературные обзоры и викторины

(г. Псков)

12.00

Ритуал возложения цветов к памятнику «Пушкин и крестьянка»

(г. Псков, Летний сад)

18:00

Официальное празднование Дня рождения А.С. Пушкина, завершение 52 Всероссийского Пушкинского праздника поэзии: Пушкинский бал

(Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника)

7 июня

12.00-15.00

Презентация новых изданий, подготовленных Псковским государственным университетом

(г. Псков, Центр студенческих инициатив Псков ГУ, пл. Ленина, д. 2, ауд. 63)

8 июня

19.00

«И… чувства добрые я лирой пробуждал» - концерт-презентация камерного оркестра «Ad libitum», под управлением дирижера Германа Мерекина с участием солистов: Дарьи Лудковой (вокал), Ильи Кричевского (гобой)

(г. Псков, МБУК «Дом офицеров»)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ ТЕАТРОВ «МИХАЙЛОВСКОЕ-2018»

Пушкинские Горы, 5 - 10 июня 2018 г.

5 июня

18.00

Торжественное открытие фестиваля

А.С. Пушкин «Барышня-крестьянка» 12+

(Научно-культурный центр, Большой зал)

Описание: Премьера спектакля театра «Пушкинская школа» (Санкт-Петербург). Художественный руководитель постановки – н. а. России, лауреат Государственной премии РФ, премии им. Д. С. Лихачева и премии Президента РФ Владимир Рецептер. Сценарий и постановка Екатерины Ханжаровой. Режиссер Денис Волков. Продолжительность спектакля 2 часа с одним антрактом.

Театр «Пушкинская школа» представляет зрителю первый спектакль нового поколения артистов-выпускников Владимира Рецептера. История любви детей враждующих соседей-помещиков, сохраняя пушкинскую легкость и добрую иронию, обретает в исполнении молодых актеров драматическую ноту. Маленький шедевр Пушкина о романтической первой любви, затейливый сюжет с наивными переживаниями и забавными приключениями провинциальных Ромео и Джульетты наполняется в спектакле искрящейся праздничностью и звучит жизнеутверждающе.

6 июня

14.00

А.С. Пушкин: «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» 3+

Описание: Премьера спектакля «Контрабас-квартета» (Москва). Режиссер – Константин Уваров. Продолжительность спектакля 1,5 часа без антракта.

(Научно-культурный центр, Малый зал)

16.00

Пресс-конференция

(Научно-культурный центр, Большой зал)

7 июня

16.00

«Михайловское. Вчера, сегодня, завтра…»

Описание: Творческая встреча с Г. Н. Василевичем, директором Пушкинского Заповедника, членом Совета по культуре и искусству при Президенте РФ

(Научно-культурный центр, Конференц-зал)

18.30

Н.В. Гоголь «Мёртвые души» 16+

Описание: Дело о русской жизни в одном действии. Спектакль Театра юного зрителя (Пермь). Режиссер – Владимир Гурфинкель. Инсценировка Ильи Губина. Продолжительность спектакля 1 час 35 мин без антракта.

Спектакль приглашает зрителя к размышлению над вечным гоголевским вопросом: «Русь! Чего же ты хочешь от меня?» Режиссер исследует замысел ненаписанного третьего тома «Мертвых душ», где Чичиков кается за свои поступки на далеких сибирских рудниках. По замыслу авторов постановки на сцене ведется следствие и суд по делу Павла Ивановича Чичикова. Монохромные декорации и черно-белый видеоряд создают лаконичный графический рисунок спектакля, наполненный атмосферой поэмы Гоголя. Спектакль пронизан состраданием к людям, которые родились для великих дел, а стали внутри жестокой среды жалкими и комичными существами.

(Научно-культурный центр, Большой зал)

8 июня

14.00

«Пушкин, Моцарт и Сальери» 16+

Описание: Поиски истины в одном действии. Спектакль Тюменского Большого драматического театра. Идея – Николай Аузин. Режиссер – Роман Габриа. Продолжительность спектакля 1 час 15 мин без антракта.

Постановка петербургского режиссера Романа Габриа – это свободная версия пушкинской маленькой трагедии. Текст Пушкина звучит без изменений, однако в спектакле появляется новый герой – сам автор, и три гения встречаются на одной сцене. Многие считают, что Пушкин несправедливо обвинил Сальери, приписав ему отравление Моцарта. Вопрос этот вызывал немалые споры, пока, наконец, в 1997 году в Милане не состоялся суд, где Антонио Сальери был окончательно оправдан. Однако есть и высшая правда – правда искусства…

(Научно-культурный центр, Большой зал)

18.30

«Капитанская дочка» по роману А.С. Пушкина 12+

Описание: Видеоспектакль Театра куклы и актера «Буратино» (Магнитогорско). Режиссер – Сергей Ягодкин. Продолжительность спектакля 1 час 5 мин без антракта. Повесть Пушкина о давней нашей истории актуальна и по сей день. Режиссёр выводит на первый план стремительное взросление Петруши Гринёва, который вынужден принимать судьбоносные решения, становясь образцом русского дворянства. Жизненный путь Гринева передан в спектакле через перерождение куклы в человека. Неожиданное сценическое решение и смелая музыкальная стилизация сделали постановку одной громких театральных премьер последних лет.

(Научно-культурный центр, Малый зал)

9 июня

12.00

«Читаем стихи Пушкина»

Студенты РГИСИ (курс В. Э. Рецептера), студенты Театрального института им. Б. Щукина (курс А. Л. Дубровской)

(Музей-усадьба «Михайловское», открытая сцена)

16.00

Творческая встреча с В.Я. Курбатовым, писателем, членом Совета по культуре и искусству при Президенте РФ (Псков)

(Научно-культурный центр, Малый зал)

18.30

Н. В. ГОГОЛЬ «НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ» 12+

Премьера спектакля театра «Пушкинская школа» (Санкт-Петербург). Художественный руководитель постановки – н. а. России, лауреат Государственной премии РФ, премии им. Д. С. Лихачева и премии Президента РФ Владимир Рецептер.

(Научно-культурный центр, Большой зал)

10 июня

15.00

«Фантастическое – чудесное в русской классике»

Творческая встреча с кандидатом филологических наук С. А. Мартьяновой (Владимир)

(Научно-культурный центр, Конференц-зал)

18.00

«В одном департаменте…» 12+

Петербургская история по повестям Н. В. Гоголя «Шинель» и «Записки сумасшедшего» Академического драматического театра им. В. Ф. Комиссаржевской (Санкт-Петербург). Сценическая редакция Игоря Минаева. Постановка Юрия Стромова. Режиссер – н.а. России Георгий Корольчук. Продолжительность спектакля 2 часа 20 мин без антракта.

Две гоголевские повести объединены авторами спектакля в один «петербургский» сюжет - изящно и с вниманием к авторскому замыслу. Истории двух титулярных советников: Акакия Акакиевича Башмачкина и Аксентия Ивановича Поприщина – разные, но в чем-то неожиданно похожие - рифмуются, отражаются друг в друге, заставляя задуматься о смысле человеческого существования. Почему каждый из них – именно такой, почему жизнь каждого складывается так, а не иначе? Об этом размышляют создатели спектакля, который говорит с нами о любви – к человеку, к миру, окружающему нас, к Петербургу, провоцирующему самые невероятные события… Небольшой актерский ансамбль играет и главных, и второстепенных гоголевских персонажей, являя мастерство мгновенных перевоплощений.

(Научно-культурный центр, Большой зал)

20.30

Торжественное закрытие фестиваля

(Научно-культурный центр, Большой зал)

20.45

Круглый стол

(Научно-культурный центр, Конференц-зал)