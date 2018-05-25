Культура

200 тысяч просмотров собрал за первые сутки видеоклип студентов Псковского колледжа искусств «Буду белой»

Видеоклип на песню «Буду белой» студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Галины Соколовой и Тимофея Никогосова собрал 200 тысяч просмотров в первые сутки публикации на канале YouTube.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, исполнительница песни и главная героиня клипа – студентка второго курса специальности «Музыкальное искусство эстрады» Галина Соколова. Автор музыки, стихов и видеоклипа – студент 4 четвертого курса Тимофей Никогосов.

Песня «Буду белой» была написана в рамках проекта «Твой хит» с участием студентов и преподавателей колледжа искусств, финальный концерт которого состоится в июне.

Напомним, Тимофей Никогосов - лауреат всероссийских и международных конкурсов молодых композиторов-аранжировщиков, лауреат конкурса «Кларини XXI века» в номинации «Исполнительское мастерство и мультимедиа» (г. Санкт-Петербург), автор нескольких музыкальных проектов колледжа, в том числе интегративного проекта с людьми с ограниченными возможностями «Поющие сердцем».

Галина Соколова – талантливая певица, лауреат международных и всероссийских конкурсов, победительница конкурса «Голос Пскова 2016».