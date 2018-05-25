Культура

Три театральные премьеры покажут на 52-м Пушкинском празднике поэзии

Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2018» пройдет в Псковской области в рамках 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению мероприятия.

На сцене Научно-культурного центра Пушкинских Гор с 5 по 10 июня выступят театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми и Магнитогорска, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

На суд зрителей будут представлены три театральные премьеры: «Барышня-крестьянка» и «Невский проспект» в исполнении петербургского театра «Пушкинская школа» (художественный руководитель - Владимир Рецептер) и «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» в исполнении московского «Контрабас-квартета» (режиссер - Константин Уваров).

Студенты Российского государственного института сценических искусств покажут постановку «Читаем стихи Пушкина». В программе также «Мертвые души», «Пушкин, Моцарт и Сальери», «Капитанская дочка», «В одном департаменте…».

В рамках фестиваля также пройдут творческие встречи с писателем, членом Совета по культуре и искусству при Президенте РФ Владимиром Курбатовым и кандидатом филологических наук Светланой Мартьяновой.

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Напомним, что 52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии посвящен 219-летию со дня рождения А. С. Пушкина и 260-летию со дня рождения няни поэта А. Р. Яковлевой и приурочен к празднованию Пушкинского Дня России и Дня русского языка. В этом году по приглашению врио Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова художественным руководителем мероприятия стал заслуженный деятель искусств РФ, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда. Всероссийский праздник поэзии проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации при кураторстве советника Президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимира Толстого.