Культура

Выставка молодых художников «Наше время» открылась в Пскове

В выставочном зале Союза художников России открылась экспозиция молодых художников «Наше время». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, вниманию зрителей представлены работы выпускников Детской художественной школы (ДХШ) Пскова и школ искусств области, Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, факультета технологии и дизайна ПсковГУ.

На вернисаже председатель Псковского регионального отделения Союза художников России, заслуженный художник России Виктор Лысюк отметил, что работы 24-х молодых авторов выполнены в техниках живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Многие из художников в настоящее время продолжают обучение в вузах сферы культуры и искусства в Москве и Санкт-Петербурге. Он поблагодарил государственный комитет Псковской области по культуре за финансовую поддержку организованной экспозиции.

«Творческая жизнь в городе в лице нашей молодежи продолжается. Надеюсь, что выставка молодых художников станет традиционной в Пскове, что большинство авторов, которые сейчас продолжают обучение в столичных вузах, вернутся в наш город», - обратился к первым посетителям директор художественной школы, заслуженный художник и заслуженный работник культуры России Олег Цветков. Он назвал участников экспозиции - выпускников ДХШ. Это Кристина Моисеева, Наталья Захарова, Мирра Барышникова, Мария Серова, Николай Денисьев, преподаватель ДХШ Анна Иванова-Одноколкина.

Куратор выставки, преподаватель Детской художественной школы Пскова, член регионального отделения Союза художников Аркадий Филинов отметил, что в творчестве молодых художников отражаются тенденции, противоречия времени. Выставка показывает состояние современного образования, разных художественных течений.

«Мне кажется, что наступило время, когда художники должны выйти в город, село, на свою лестничную площадку и обратить внимание на то, чем живут люди. Хочется, чтобы люди в свою очередь уделяли больше внимания художникам, изобразительному искусству, чтобы наша жизнь стала интереснее», - сказал Аркадий Филинов на открытии экспозиции.

Выставка «Наше время» продлится до 24 июня.