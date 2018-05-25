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Культура

Две картины из собрания Псковского музея-заповедника отправились на выставку в Музей русского импрессионизма

30.05.2018 22:04|ПсковКомментариев: 0

Работы Роберта Фалька «Крым. Ай-Тодор. Розовый капот» и Анны Лепорской «Малоярославец весной» из собрания Псковского музея-заповедника будут представлены на выставке «Импрессионизм в авангарде» с 31 мая по 19 сентября в Музее русского импрессионизма.

«Крым. Ай-Тодор. Розовый капот», 1908. Холст, масло

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, прямо из экспозиции Картинной галереи на выставку отправилась картина «Крым. Ай-Тодор. Розовый капот» (1908) Роберта Рафаиловича Фалька (1886-1958), живописца, графика, художника театра, одного из основателей объединения «Бубновый валет» (1910-1917).

Вторая работа – «Малоярославец весной» (1939-1940) отправилась на выставку в Москву из фондов музея. Ее автор Анна Александровна Лепорская с 1906 года проживала в Пскове и училась на керамическом отделении Художественно-промышленной школы имени Н.Ф. Фан-дер-Флита (ныне Картинная галерея музея) в 1918-1922 гг. у А.Я. Брускетти-Митрохиной. В 1920-е до начала 1940-х гг. средоточием творческих интересов художницы была живопись, дававшая неограниченные возможности для эксперимента. Картина «Малоярославец весной» выражает «цветение души», вдохновение художника, захваченного увлекательными творческими замыслами.

«Малоярославец весной», 1939-1940. Холст, масло

На выставке в Москве будут представлены более 60 импрессионистических работ русских авангардистов из 14 государственных музеев и 17 частных собраний. Среди них Михаил Ларионов, Роберт Фальк, Казимир Малевич, Алексей Явленский, Наталья Гончарова, Петр Кончаловский, Аристарх Лентулов, Александра Экстер, Надежда Удальцова, Антонина Софронова, Ольга Розанова и многие другие.

Цель выставки - показать, что российский авангард начала XX века, прославивший русское искусство на весь мир, был бы невозможен без импрессионизма. Представленные работы продемонстрируют, как влияние живописи французских импрессионистов и постимпрессионистов стало трамплином для перехода к ярким революционным открытиям Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Казимира Малевича, Петра Кончаловского, Роберта Фалька и многих других. Два этажа экспозиции приятно удивят посетителей и раскроют малоизвестные аспекты творчества мастеров русского авангарда.

Важной частью работы выставки станет первая международная конференция «Импрессионизм в авангарде». В течение двух дней, 7 и 8 июня, в пространстве музея специалисты со всего мира обсудят влияние импрессионизма и постимпрессионизма на мастеров русского авангарда, его освоение и отражение в русском искусстве как в период, предшествующий радикальным авангардным экспериментам начала XX века, так и во время формирования советского модернизма в 1920–30-е годы.

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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