Культура

Научный сотрудник Пушкинского Заповедника Виктор Никифоров стал лауреатом национальной премии «Культурное наследие»

Научный сотрудник Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Виктор Никифоров удостоен XIII национальной премии «Культурное наследие», сообщает ТАСС. Торжественная церемония награждения лауреатов прошла вчера, 30 мая, в Москве.

Главный приз премии - «Хрустальная колонна» - вручается в пяти номинациях: «Владелец», «Хранитель», «Подвижник», «Популяризатор» и «Меценат». Среди лауреатов, пишет ТАСС - директор музея-усадьбы Рахманинова «Ивановка» (Тамбовская область) Александр Ермаков, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», протоиерей Алексей Яковлев, другие деятели культуры и творческие коллективы. ТАСС уточняет, что на церемонии награждения также были вручены специальные премии для представителей строительно-реставрационного комплекса и медали национального фонда «Возрождение русской усадьбы». Их получили краеведы, меценаты и благотворители со всей страны.

По информации информационно-аналитического издания «SM News» (Social Media News), лауреатом премии также стал меценат Пушкинского Заповедника, Анатолий Секерин.

Напомним, что национальная премия «Культурное наследие» учреждена в 2005 году Фондом «Возрождение русской усадьбы» при поддержке Министерства культуры РФ. За это время на конкурс было подано более 1,2 тыс. заявок из 60 субъектов РФ, а также Украины, Казахстана, Молдавии, Южной Осетии и Латвии. Лауреатами и номинантами стали около 300 человек - представители ведущих образовательных, музейных, архитектурных, общественных организаций, государственных органов по культуре и охране памятников, средств массовой информации.