Культура

1 июня стартует прием заявок на ганзейскую «Киноманию на Великой»

Завтра, 1 июня, стартует прием заявок на Ганзейский международный фестиваль молодежного короткометражного кино «Киномания на Великой». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского городского молодежного центра, призовой фонд составит 50 тысяч рублей.

К участию в Фестивале приглашаются молодежные кино-, теле-, медиа-кружки и студии, а также кинолюбители из Пскова, Псковской области и других городов, входящих в Ганзейский союз Нового времени. Прием заявок, сдача работ и их предварительный отбор продлится до 1 октября.

Работа должна соответствовать тематике «На молодежной волне», которая подразумевает отражение проблем молодежной среды и возможные пути их решения, сложные ситуации в жизни отдельных молодых людей. Каждая работа в условиях ограниченной длительности должна отразить какой-либо вопрос в формате притчи, назидательной истории, заключающей в себе нравственное поучение. В основе работы может лежать история из жизни или выдуманный сюжет, через которые можно отразить животрепещущий для молодежи вопрос и, возможно, дать ответ на него.

Финал фестиваля запланирован на середину ноября. Будут определены победители в нескольких номинациях. В категории для начинающих кинолюбителей будет определен «Лучший молодежный фильм». Для мастеров киноискусства определены номинации «Лучший молодежный фильм», «Самый злободневный сюжет» (сценаристы), «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж», «Лучшая работа звукорежиссера».

Участникам необходимо прислать заполненную заявку в указанные сроки на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Киномания». Заявку и работу необходимо сдать в организационный комитет не позднее 1 октября 2018 года.

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