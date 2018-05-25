Культура

Гедиминас Таранда: Очень хочется вернуть популярность и народную любовь Пушкинскому празднику поэзии

«Очень хочется вернуть популярность и народную любовь Пушкинскому празднику поэзии», - на пресс-конференции, посвященной 52-му Всероссийскому Пушкинскому празднику поэзии, заявил художественный руководитель праздника, заслуженный деятель искусств РФ, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он рассказал, что на пресс-конференцию приехал сразу с поляны в Михайловском. Прямо в русской рубахе. «Копаю и руковожу в русской и казачьей одежде. Одеваться в брюки и ботинки не хочется», - признался Гедиминас Таранда.

«Очень хочется вернуть популярность и народную любовь к одному из самых великих и грандиозных праздников. Понятие "всероссийский" давно отошло. «"Пушкин - наше все"... А что мы делаем, чтобы Пушкин был "наше все"? У нас есть такой фестиваль, который оставили нам наши предки, фестиваль, которым все гордились. Хочется сделать так, чтобы жители Псковской области поверили, что это их фестиваль. Это фестиваль каждого человека, который живет в Псковской области. Я надеюсь, что мы вернем им эту веру», - подчеркнул худрук праздника.

Напомним, что 52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии посвящен 219-летию со дня рождения А. С. Пушкина и 260-летию со дня рождения няни поэта А. Р. Яковлевой и приурочен к празднованию Пушкинского Дня России и Дня русского языка. В этом году по приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова художественным руководителем мероприятия стал заслуженный деятель искусств РФ, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда. Всероссийский праздник поэзии проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации при кураторстве советника президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимира Толстого.