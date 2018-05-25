Культура

Написать письмо языком Пушкина смогут гости Пушкинского праздника поэзии

Написать письмо языком Пушкина смогут гости Пушкинского праздника поэзии. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции, посвященной 52-му Всероссийскому Пушкинскому празднику поэзии, сообщил художественный руководитель праздника, заслуженный деятель искусств РФ, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда.

Для этого на поляне в Михайловском строится Почта Российской империи, помогает в ее строительстве «Ленфильм» и сам Гедиминас Таранда. Уже завтра туда завезут экспонаты из «Михайловского» и из Великих Лук.

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Там же гости праздника смогут написать письма пушкинским языком, для этого будут представлены образцы. Здесь же можно будет поставить штамп и отправить письмо. Кроме того, на этой площадке пройдет театрализованное представление.

Напомним, что 52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии посвящен 219-летию со дня рождения А. С. Пушкина и 260-летию со дня рождения няни поэта А. Р. Яковлевой и приурочен к празднованию Пушкинского Дня России и Дня русского языка. В этом году по приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова художественным руководителем мероприятия стал заслуженный деятель искусств РФ, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда. Всероссийский праздник поэзии проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации при кураторстве советника президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимира Толстого.