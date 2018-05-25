Культура

100 метров обжорных рядов и шатры дворянской кухни появятся на Пушкинском празднике поэзии

100 метров обжорных рядов и шатры дворянской кухни появятся на Пушкинском празднике поэзии. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции, посвященной 52-му Всероссийскому Пушкинскому празднику поэзии, сообщил художественный руководитель праздника, заслуженный деятель искусств РФ, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда.

Он рассказал, что на Пушкинском празднике поэзии развернется большая пушкинская ярмарка и мастер-классы. Кроме того, устанавливают обжорные ряды длиной не менее 100 метров. «Хлеба и зрелищ», - улыбнулся Гедиминас Таранда.

Еда будет самая разные. Конечно, не обойтись без мяса и шашлыков. Алкоголя на празднике не будет. Это Гедиминаса Таранду несколько расстраивает. «Я считаю, что хватит из русских делать алкоголиков. Я понимаю, что это общероссийская политика, но уже появилась культура пития. Есть праздники, где люди не позволяют себе напиваться. Нужно доверять людям, которые к нам приходят», - убежден худрук праздник.

Чуть дальше развернутся шатры дворянской кухни, на которой свои блюда представят рестораны из Пскова и Великого Новгорода.

Там же развернется шатер дворянских игр и дворянского воспитания, где будут проводиться уроки фехтования и шоу братьев-бретеров.

Напомним, что 52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии посвящен 219-летию со дня рождения А. С. Пушкина и 260-летию со дня рождения няни поэта А. Р. Яковлевой и приурочен к празднованию Пушкинского Дня России и Дня русского языка. В этом году по приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова художественным руководителем мероприятия стал заслуженный деятель искусств РФ, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда. Всероссийский праздник поэзии проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации при кураторстве советника президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимира Толстого.