Культура

На Пушкинском празднике поэзии реконструируют игру «Фараон» из «Пиковой дамы» и приготовят жженку

На Всероссийском Пушкинском празднике поэзии 2 июня развернется шатер «Пиковая дама» - салон, где гостей праздника будут встречать артисты Псковского драмтеатра. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции, посвященной 52-му Всероссийскому Пушкинскому празднику поэзии, сообщил художественный руководитель праздника, заслуженный деятель искусств РФ, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда.

Здесь будет реконструирована карточная игра «Фараон», в которую играл сам Александр Пушкин и герой его повести Герман, будут читаться отрывки из «Пиковой дамы». В какой-то момент в шатре появятся гусары, которые попробуют приготовить ту самую жженку - напиток из рома или коньяка, пережигаемого с сахаром. Угоститься смогут все желающие.

На поляне будет организовано большое количество мастер-классов для детей. Все они бесплатные. На одной из площадок желающие смогут написать диктант по пушкинскому тексту, которые готовят музейщики. Предполагается даже организовать некое состязание между взрослыми и детьми.

На импровизированном футбольном поле будет представлен этноспорт - старые русские игры, которые собирались со всей России. Тут же будут рассказывать о кулачных боях.

Русские смотрины будут проходить на площадке «Сеновал». Присутствующим продемонстрируют женские платья со всех областей России.

Также на поляне можно будет найти качели образца 1830 года, на которых катался сам Пушкин. Еще одна необычная площадка - лабиринт из сена, пройти который сможет любой желающий. Не дадут скучать гостям артисты-скоморохи.

Напомним, что 52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии посвящен 219-летию со дня рождения А. С. Пушкина и 260-летию со дня рождения няни поэта А. Р. Яковлевой и приурочен к празднованию Пушкинского Дня России и Дня русского языка. В этом году по приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова художественным руководителем мероприятия стал заслуженный деятель искусств РФ, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда. Всероссийский праздник поэзии проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации при кураторстве советника президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимира Толстого.