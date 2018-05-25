Культура

Шатер для мам будет разбит на Пушкинском празднике поэзии

У входа на поляну в Михайловском на Всероссийском Пушкинском празднике поэзии будет разбит шатер для мам. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции, посвященной 52-му Всероссийскому Пушкинскому празднику поэзии, сообщил художественный руководитель праздника, заслуженный деятель искусств РФ, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда.

Он рассказал, что, несмотря на очень урезанный бюджет (праздник организуется только за счет областных средств), сам настаивал на том, чтобы для мам с детьми на фестивале было организовано отдельное пространство.

Все мамы с детьми смогут посетить этот уютный шатер, переодеть при необходимость ребенка или его покормить, отдохнуть там от суеты. Гедиминас Таранда пообещал лично нарезать для шатра цветы и принести яблок.

Кроме того, специально для этого шатра заказано трюмо с зеркалом, за которым мамы смогут привести себя в порядок, прихорошиться и отправиться дальше отдыхать.

Напомним, что 52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии посвящен 219-летию со дня рождения А. С. Пушкина и 260-летию со дня рождения няни поэта А. Р. Яковлевой и приурочен к празднованию Пушкинского Дня России и Дня русского языка. В этом году по приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова художественным руководителем мероприятия стал заслуженный деятель искусств РФ, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда. Всероссийский праздник поэзии проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации при кураторстве советника президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимира Толстого.