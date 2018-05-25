Культура

Гедиминас Таранда призывает рассматривать Пушкинский праздник поэзии этого года как репетицию перед следующим

«В этом году мы делаем маленькую предысторию перед большим праздником», - так охарактеризовал работу над 52-м Всероссийским Пушкинским праздником поэзии его художественный руководитель, заслуженный деятель искусств РФ, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда на пресс-конференции 31 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Не все задумки удалось воплотить в жизнь, но в этом году мы делаем пилотный проект, который будет предварять следующий год. Делаем маленькую предысторию перед большим праздником», - подчеркнул Гедиминас Таранда.

Он заверил, что в следующем году приложит максимум усилий, чтобы вернуть фестивалю федеральный статус и добиться федерального финансирования. Уже достигнуты договоренности, что на праздник поэзии в 2019 году приедут послы из Болгарии, Китая, Испании и Эквадора. «Ждем самых высоких гостей и рассчитываем на федеральные средства», - сказал худрук.

По его мнению, каждый житель Псковской области должен побывать на Пушкинском празднике в год 220-летия со дня рождения Александра Пушкина.

Напомним, что 52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии посвящен 219-летию со дня рождения А. С. Пушкина и 260-летию со дня рождения няни поэта А. Р. Яковлевой и приурочен к празднованию Пушкинского Дня России и Дня русского языка. В этом году по приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова художественным руководителем мероприятия стал заслуженный деятель искусств РФ, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда. Всероссийский праздник поэзии проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации при кураторстве советника президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимира Толстого.