Культура

Псковичей приглашают на праздник «Наш дом - Россия» 12 июня

12 июня в 17.00 в Доме офицеров в Пскове состоится концертно-тематическая программа «Наш дом - Россия», посвященная государственному празднику - Дню России.

Областной центр народного творчества в преддверии праздника ведет полномасштабную подготовку. Специалистами Центра формируется концертная программа, определяются творческие коллективы - участники концерта.

Помимо коллективов из разных районов области, в программе «Наш дом - Россия» активное участие примут представители национальных диаспор, проживающих на территории Псковской области, самодеятельные и профессиональные исполнители и коллективы. Они представят многоцветие своих талантов. Гости праздника смогут поближе познакомиться с различными культурами, насладиться музыкой, песнями и танцами разных народов мира.

Организатор мероприятия -Псковский областной центр народного творчества при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.