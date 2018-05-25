Культура

От Петербурга до Ангарска - поэты и писатели со всей страны делегированы на праздник поэзии в Михайловское

В составе писательской делегации на LII Всероссийский Пушкинский праздник поэзии в Михайловское прибудут литераторы со всей страны, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике.

Среди них поэты и писатели разных поколений и разной степени известности. Так, Кабардино-Балкарию на торжествах будет представлять Аскар Додуев, Башкортостан и Республику Коми - народные поэты Равиль Бикбаев и Надежда Мирошниченко, из северной столицы в Михайловское едут Андрей Ребров, поэт, главный редактор журнала «Родная Ладога» и Валентина Ефимовская.

От Пскова на празднике будут Игорь Смолькин, Андрей Бениаминов, Игорь Гуревич, Ирена Панченко.

С полным списком писательской делегации - всего в нем двадцать имен - можно ознакомиться на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».