Культура

Игорь Чучалов рассказал, как зародилась идея гимна Псковской области

В Псковской области завершился прием заявок на конкурс по разработке официальной символики региона. Жители Великих Лук также подготовили свои идеи гимна, герба и флага. Среди конкурсантов Игорь Чучалов, директор парка культуры и отдыха города. Вместе с дирижером хора «Кант» Иваном Бесединым Игорь Алексеевич разработал возможный гимн Псковской области, который был презентован на форуме регионального отделения партии «Единая Россия». Корреспондент Псковской Ленты Новостей связался с Игорем Чучаловым. По его словам, изначально это была песня о Псковской области.

- Игорь Алексеевич, как зародилась идея гимна Псковщины?

- Приведу историческую справку: 23 августа 1944 года была образована Псковская область, и в 2014 году был 70-летний юбилей региона. Мне выпала честь быть ведущим на праздничных мероприятиях, к торжеству я написал стихотворение. Спустя несколько лет оно лежало у меня в столе, и когда объявили конкурс на создание символики Псковской области, у меня возникло желание дополнить стихотворение и отправить его на конкурс.

- Чем дополнили произведение?

- Я написал еще одно четверостишие и припев.

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- Как появилась музыка на ваши строки?

- Вот это стихотворение я показал нашему талантливому дирижеру хора «Кант» Ивану Беседину и предложил написать ему музыку. Через несколько дней он мне позвонил и сообщил, что дописал музыку, более того, хор «Кант» уже разучивал песню. Мне все очень понравилось, и композицию отправили на конкурс. Теперь ждем объявления результатов. Это очень серьезное и ответственное дело. Ведь гимн Псковской области каждый житель региона должен пропустить через свою душу.