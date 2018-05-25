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Культура

«Дикую мяту» увидят жители всей страны 

01.06.2018 10:36|ПсковКомментариев: 0

Tele2 стала официальным партнером музыкального фестиваля «Дикая мята - 2018». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе в Tele2, компания проведет онлайн-трансляцию выступлений хедлайнеров мероприятия. Клиенты Tele2 получат скидку на билеты и дополнительные привилегии на площадке.

«Дикая мята - 2018» пройдет с 9 по 11 июня в Тульской области неподалеку от деревни Бунырево. Более 50 тысяч любителей качественной музыки увидят выступления 70 популярных исполнителей под открытым небом. В числе артистов - Mgzavrebi, BrainStorm, The Hatters, Milky Chance, «Браво», «Кирпичи», Lucille Crew, MUJUICE, Animal ДжаZ и другие. 

Tele2 организует онлайн-трансляцию первого дня фестиваля: зрители смогут полностью погрузиться в атмосферу события и ощутить себя на одной сцене с артистами. В перерывах между выступлениями музыкантов оператор покажет онлайн-интервью с исполнителями. Посмотреть трансляцию можно на смартфоне, планшете или компьютере.

Своим клиентам Tele2 предоставит специальные условия для посещения «Дикой мяты - 2018». Здесь будет работать специальная двухэтажная площадка оператора. На первом этаже посетители найдут все необходимое для комфортного отдыха, а в фотозоне можно сделать оригинальный снимок.

Клиенты Tele2 получат уникальную возможность посетить автограф-сессии и интервью хедлайнеров фестиваля. Встречи с артистами пройдут 9, 10 и 11 июня на втором этаже площадки Tele2. Регистрация участников откроется в первый день фестиваля на сайте mintmusic.tele2.ru. 

Абонентам Tele2 доступна скидка на входные билеты, которые продаются на сайте проекта. Жителям Москвы и Московской области дополнительно предлагается скидка на парковочные места на «Дикой мяте - 2018». Столичные гости могут также воспользоваться бесплатным трансфером: 9 июня с 10.00 до 19.00 от метро «Бульвар Дмитрия Донского» на мероприятие, 11 июня с 15.00 до 21.00 с фестиваля в Москву. 

Подробнее на mintmusic.tele2.ru.

Теги: #Tele2
Источник: Псковская Лента Новостей
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