Культура

Всероссийский Пушкинский праздник поэзии проходит сегодня. ПРОГРАММА

2 июня в Пушкиногорье проходит 52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии, посвященный 219-летию со дня рождения А. С. Пушкина и 260-летию со дня рождения няни поэта А. Р. Яковлевой и приуроченный к празднованию Пушкинского дня России и Дня русского языка.

В этом году по приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова художественным руководителем мероприятия стал заслуженный деятель искусств РФ, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда. Всероссийский праздник поэзии проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации при кураторстве советника президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимира Толстого.

Программа LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии

219 лет со дня рождения А. С. Пушкина, 260 лет со дня рождения Арины Родионовны Яковлевой, няни А. С. Пушкина

План мероприятий

2 июня

11.00

Лития на могиле А. С. Пушкина с участием Хора Московского Сретенского монастыря.

(Святогорский Свято-Успенский монастырь, п. Пушкинские Горы) Переезд на поляну Музея-усадьбы «Михайловское».

Программа выступлений на главной исторической литературной сцене

10.30-10.50 - Выступление народного фольклорного коллектива «Забава», г. Псков. 10.50 - 11.00 - Выступление хореографического ансамбля «Мистерия», г. Великие Луки. 11.00 - 11:30 Выступление Народного театрального коллектива «Мозаика», Хореографического ансамбля «Надежда»

11.30 - Выступление образцового коллектива Мажореток «Золотые погоны», г. Великие Луки

11.40 - Выступление оркестра барабанщиков «Night Bit» 11.50 - Выступление участников молодежного образовательного форума «Таврида». Представители премии «Русские рифмы», «Русское слово».

12.30 - Парад творческих коллективов Псковской области и приглашенных артистов

13.10 - Торжественное открытие 52 Всероссийского праздника поэзии. Выступление врио губернатора, выступление почетных гостей.

13.50 - хор Сретенского монастыря

14.20 - поэты России

14.40 - фолк-группа «Партизан FM»

15.00 - поэты России

15.15 - Лебединое озеро «Имперский Русский Балет»

15.25 - поэты России

15.40 - группа Краснознаменная дивизия имени моей бабушки

16.10 - Александр Шаганов и Владимир Нелюбин

16.50 - оркестр Фристайл и «Night Bit»

11.00-17.00

Книжный салон: выставка-продажа книжной продукции ведущих издательств России.

(Праздничная поляна Музея-усадьбы «Михайловское»).

10.00-17.00

Детская театрализованная игровая площадка (Театр «Молодой человек», Удмуртия, г. Ижевск)

(Праздничная поляна Музея-усадьбы «Михайловское»)

10.00-17.00

Выставка художника Игоря Шаймарданова «Свет Родионова, забуду ли тебя». К 260-летию няни А.С. Пушкина.

(Праздничная поляна Музея-усадьбы «Михайловское»)

17.00

«Мелодии чарующие звуки» - концертная программа оркестра духовой и эстрадной музыки под управлением Заслуженного работника культуры РФ Мирона Литвака

Молодежная сцена Скворечник

11.00 - 11.20 Выступление самодеятельных коллективов г. Псков Оркестр русских народных коллективов «Забава» г. Великие Луки

11.20 - 11.40 Выступление фольклорного ансамбля «Заряница», г Великие Луки

11.40 - Выступление коллектива «ОТТА оркестр»

12.00 - Российское движение школьников, РОС ПАТРИОТ ЦЕНТР. Литературный поединок по произведениям А. С. Пушкина

12.30 - Парад

13.10 - открытие

13.30 - оркестр барабанщиков «Night Bit»

13.40 - Звезды кино: Иван Дубровский, Евгений Кулик, Макар Запорожский, Валерия Федорович

14.00 - Выступление коллектива «ОТТА оркестр»

14.20 - молодые поэты - г.Москва

14.40 - Выступление группы «Трипинадва»

15.00 - Выступление поэтов и литераторов г Санкт-Петербург: Тимур Леонидович, Антон Шанихин, группа «Простывший пассажир трамвая номер 7», Маруся (г. Псков)

15.40 - Битва оркестров. Участники: «ОТТА оркестр», «НАЙТБИТ», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», «Фристайл» оркестр,

16.00 - музыкальная битва поэтов Повидло. Участники: группа «Трипинадва», поэты - г. Санкт-Петербург, поэты - г. Москва, молодые поэты - г. Псков, молодые поэты - г. Великие Луки

17.20 - Анонсирование и приглашение зрителей на главную сцену на воде в село Бугрово

Сцена на воде (д. Бугрово)

17.00 - 18.00 - Русская вечора

18.00 - 19.00 - Команда Дубровского, Шаганов, Нелюбин, Куценко

19.00 - 20.00 - Фолк – группа «Партизан ФМ»

20.00 - 21.00 - ВИА «Сябры» (Беларусь)

Карта поляны в Михайловском

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