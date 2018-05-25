Культура

Декораторы «Ленфильма» строят площадки для Пушкинского праздника поэзии в Михайловском

«Ленфильм» примет участие в LII Всероссийском Пушкинском празднике поэзии, который пройдет в Пушкинском заповеднике с 1 по 6 июня.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, специально для Пушкинского праздника декораторы «Ленфильма» построят целый комплекс декорационных помещений, которые наполнят уникальным ленфильмовским реквизитом и мебелью, соответствующим теме интерактива.



Так, в одной из декораций расположатся гимназические парты образца XIX века. В другой обустроят гостиную «Пиковой дамы», главными атрибутами которой станут ломберные столы. В третьем разместится зона «Дворянского воспитания». В ней будет находиться гостиная, учебная комната и столовая с бутафорскими яствами, вилками, ложками, кружками, бокалами времен лицеиста Пушкина. Так что любой желающий сможет освоить правила хорошего тона и этикета. Для учебного танцевального класса Мариуса Петипа из киностудии привезут хрустальную люстру, стулья и арфу. Не трудно догадаться, что в этом помещении гости смогут без труда освоить пару танцевальных па и почувствовать себя на настоящем помещичьем балу.

Напомним, в этом году в Михайловском отметят 219 лет со дня рождения А.С. Пушкина и 260 со дня рождения няни поэта Арины Родионовны Яковлевой. Художественным руководителем торжеств стал глава Имперского русского балета, артист балета, солист Большого театра Гедиминас Таранда.