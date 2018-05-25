Культура

Книгу, какая была в библиотеке Ганнибала, можно увидеть на выставке в Михайловском

В рамках LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в доме поэта на центральной усадьбе торжественно открыли выставку одного предмета «Под небом Африки моей…», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Представляя уникальный экспонат - труд «История Эфиопии», автором которой является немецкий учёный, полиглот, владевший 25 языками Иов Лудольф, заведующая отделом рукописных и редких книг Псковского музея-заповедника Светлана Волкова подробно рассказала об авторе уникального фолианта, поступившего в музей с другими книгами Псковской духовной семинарии. А главный хранитель фондов музея-заповедника «Михайловское» Дарья Плотникова добавила, что труд Иова Лудольфа значится в реестре библиотеки Абрама Петровича Ганнибала, так что вероятность того, что «царский арап» был знаком с ним - очень и очень велика.

Напомним, что святогорские выставки одного предмета из фондов Псковского музея-заповедника в дни Пушкинских праздников поэзии всегда вызывают большой интерес у гостей, приезжающих на торжества не только со всей страны, но и из-за рубежа. В разные годы в рамках этого проекта в мемориальных усадьбах Пушкинского Заповедника музейщики из Пскова экспонировали действительно уникальные вещи. Среди них - рукописный альбомчик дворянина пушкинского времени Николая Скобельцына с автографами Анны Керн и Евпраксии Вульф (выставка в «Тригорском»), пять писем Екатерины II к Ивану Ганнибалу (выставка в «Петровском»), рукописный список комедии Грибоедова «Горе от ума» (выставка в «Михайловском») и так далее.

Выставка «Под небом Африки моей…» будет работать в мемориальной усадьбе Пушкиных, в доме поэта до 12 июня.