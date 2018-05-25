Культура

В Псковском колледже искусств прошел отчетный концерт учащихся Детской музыкальной школы сектора педагогической практики

В Псковском областном колледже искусств прошел отчетный концерт учащихся Детской музыкальной школы сектора педагогической практики. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

В концерте выступили учащиеся различных специальностей: народные инструменты, скрипка, фортепиано. Несмотря на юный возраст, уверенное владение инструментом продемонстрировала Софья Данилова (скрипка, преподаватель Л.П. Жлудова). В ее исполнении прозвучала «Пьеса» Сулимова. Проникновенно исполнила знаменитую песню Л.в. Бетховена «Сурок» Анна Макар (домра, преподаватель Т.Д. Поторочина). Особенно порадовали слушателей пианисты (класс преподавателей И.А.Колтуновой и В.В. Дунюшкиной). В исполнении учащихся прозвучали фортепианные пьесы композиторов XIX– XX веков.

Каждый из исполнителей сумел представить свое прочтение произведения: красочной «Звёздной ночи» А. Гречанинова (Ирина Спиридонова), лирической «Грустной песни» Г. Свиридова (Полина Федорова), утончённой «Прелюдии» А. Лядова (Вероника Прядухина), изысканного «Вальса» В. Ребикова (Анастасия Таратынова), терпкого «Вальса» Э. Грига (Юрий Ларионов).

Напомним, что ДМШ – основная база для практики студентов колледжа искусств, где под руководством опытных педагогов-консультантов апробируются новые учебные программы, создаются методические пособия, репертуарные сборники, мультимедийные презентации, аудио и видео хрестоматии. Многие выпускники школы в дальнейшем продолжают свою учёбу в колледже искусств.