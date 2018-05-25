Культура

Праздник детства прошел на сцене Дома офицеров

31 мая в Доме офицеров прошел отчетный концерт народного самодеятельного хореографического коллектива «Театра танца «Русские узоры», художественным руководителем которого является обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Ирина Казимир.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме офицеров, концерт был посвящен Дню защиты детей и яркие многочисленные выступления маленьких артистов создали атмосферу настоящего праздника детства.

Гостями праздника стали участники вокальной студии «Ровесники». Сольно и в сопровождении танцевальных групп выступили Софья Андреева, Полина Баженова, София Дорожкина, Диана Овчинникова, Кирилл Шпадорук, Андрей Сарафанов.

Хорошее настроение помогали создать в зрительном зале участники Театра танца «Русские узоры» - солисты танцевального коллектива, владеющие настоящим актерским мастерством, - ведущие концерта Аня Петрова и Настя Фролова. Сеансы смехотерапии дополнили программу юмористическими диалогами.

Лучшие номера из репертуара ансамбля представили танцевальные группы всех возрастов, начиная от групп 3-4 года. Зрители смогли оценить мастерство начинающих и уже почти профессиональных танцоров, а также постановки хореографов коллектива: Ирины Казимир, Ольги Семеновой, Елены Фроловой, Ирины Яковлевой.