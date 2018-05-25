Культура

Литературно-музыкальный вечер пройдет сегодня в БКЗ в рамках Пушкинского праздника поэзии

Литературно-музыкальный вечер пройдет сегодня, 3 июня, в БКЗ Псковской областной филармонии в рамках 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, в мероприятии примет участие официальная писательская делегация, которая приехала на Пушкинский праздник, и ансамбль русской музыки «Псков».

Вход бесплатный по пригласительным. Начало в 16.00.

Напомним, с 1 по 6 июня по традиции в Псковской области проходят 52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии и мероприятия, приуроченные к празднованию Пушкинского дня России. За годы своей истории праздник стал коммуникационной площадкой для отечественных поэтов, деятелей российской культуры, читательской аудитории. Это одно из крупнейших событий в культурной жизни региона и всей страны.

Художественным руководителем 52-го Пушкинского праздника поэзии является заслуженный деятель искусств Российской Федерации, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда.

С 1967 года ежегодный Пушкинский народный праздник в Михайловском стал проводиться как Всесоюзный Пушкинский праздник поэзии. С инициативой проведения такого народного праздника выступили Союз писателей СССР, псковское областное руководство, широкая общественность.