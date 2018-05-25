Культура

День рождения Пушкина в кругу друзей отметят на «Кордоне-2» 3 июня

12-й Общественный праздник «День рождения А. С. Пушкина в кругу друзей» в воскресенье, 3 июня, в 12.00 традиционно проводит Лаборатория искусств «Кордон-2» в Пушкинских Горах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, будет представлено поэтическое и музыкальное творчество друзей Лаборатории из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Острова, Нарвы, Пушкинских Гор, выставки оригинальных мозаичных, скульптурных и живописных работ Петра Быстрова, театр одной картины, ворческая встреча с автором книг о Пушкине и Пушкинском заповеднике Иосифом Будылиным.

Также запланирован показ фильма «Странная жизнь А. Ганнибала»(съемки на родине прадеда поэта в Камеруне) и викторина.

Ехать следует по дороге на Петровское, далее по указателю за деревню Кириллово.