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Культура

День рождения Пушкина в кругу друзей отметят на «Кордоне-2» 3 июня

02.06.2018 10:14|ПсковКомментариев: 0

12-й Общественный праздник «День рождения А. С. Пушкина в кругу друзей» в воскресенье, 3 июня, в 12.00 традиционно проводит Лаборатория искусств «Кордон-2» в Пушкинских Горах.  

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, будет представлено поэтическое и музыкальное творчество друзей Лаборатории из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Острова, Нарвы, Пушкинских Гор, выставки оригинальных мозаичных, скульптурных и живописных работ Петра Быстрова, театр одной картины, ворческая встреча с автором книг о Пушкине и Пушкинском заповеднике Иосифом Будылиным. 

Также запланирован показ фильма «Странная жизнь А. Ганнибала»(съемки на родине прадеда поэта в Камеруне) и викторина. 

Ехать следует по дороге на Петровское, далее по указателю за деревню Кириллово. 

Теги: #Пушкинские Горы
Источник: Псковская Лента Новостей
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