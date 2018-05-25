Культура

Заупокойную литию отслужили на могиле Пушкина

В Святогорском Свято-Успенском монастыре в Пушкинских Горах на могиле поэта Александра Пушкина отслужили заупокойную литию, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Богослужение открыло второй день LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.

Перед литией цветы к могиле поэта возложили врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, директор Государственного музея-заповедника им. Пушкина Георгий Василевич, глава Пскова Иван Цецерский, глава администрации Пскова Александр Братчиков, глава Пушкиногорского района Александр Баранов, другие почетные гости праздника поэзии.

Службу возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Православные помолились о вечном покое раба Александра. В богослужении принял участие Хор Московского Сретенского монастыря.

Митрополит поблагодарил присутствующих за то, что сегодня, «в те дни, когда далеко не вся Россия вспоминает Александра Сергеевича Пушкина», они собрались здесь, у его могилы, чтобы вознести молитвы о душе святого раба Божия Александра. «Он сформировал русскую культуру и он сформировал во многом каждого из нас. Он вернул к вере уже в XX веке многих людей своим покаянием и исповедью тогда, в 1837 году», - отметил священнослужитель.

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Директор Государственного музея-заповедника им. Пушкина Георгий Василевич предоставил слово поэтам, которые прочитали свои стихотворения о Пушкине.

«6 июня для нас - это единый день день Пушкина и День русского языка. Совсем неудивительным кажется, что в преддверии Дня Россия соединяются эти два события. Это день рождения человека, который создал русский литературный язык, на котором мы говорим с вами и сегодня. И где бы мы ни были, в этот день мы неизменно пересекаемся с Пушкиным», - отметил директор музея.