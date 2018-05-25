Культура

Великолучанка вернулась в шоу «Песни»

Все бывшие участники шоу «Песни» на телеканале ТНТ вернулись в проект, чтобы подготовиться к финальному концерту. В числе прибывших великолукская певица Ann Jarel.

Напомним, жительница Великих Лук «вылетела» с проекта спустя две недели после начала реалити.

На финальном шоу Ann Jarel и другие участники исполнят композиции, которые им подготовили представители лейблов.

В интервью Анна призналась, что после ухода с проекта она написала несколько новых композиций, не похожих на предыдущие ее работы.

Сегодня в 21.00 на телеканале ТНТ состоится финал шоу «Песни». Участник, набравший наибольшее число голосов, станет лучшим артистом страны и получит 5 миллионов рублей. Продюсеры шоу Тимати и Максим Фадеев лично решат, кто из участников подпишет контракт с крупнейшими музыкальными лейблами России - MALFA и Black Star.

Отметим, на финишную прямую вышли: Кристина Кошелева, TERRY, НАZИМА, Dany Muse, Soufee и Максим Свобода.

Великолучанка болеет за Макса и уверена, что именно он победит.