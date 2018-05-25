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Культура

С десяти утра кипит праздничная жизнь на поляне в Михайловском. ФОТО

02.06.2018 12:10|ПсковКомментариев: 4

С десяти утра кипит праздничная жизнь на Поэтической поляне близ мемориальной усадьбы «Михайловское» в Пушкинском Заповеднике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Здесь уже происходит много интересного.

Так, в «Деревеньке Зуево» можно послушать, как поют деревенские девушки. Здесь выступает ансамбль «Иванка» из Московской области. Гости праздника, особенно горожане, с большим интересом разглядывают обитателей «скотного двора» - из Бежаницкого хозяйства «Ударник» на праздник привезли двух телочек-голштинок, а из пушкиногорского «Зоограда» - овец романовской породы, вьетнамских вислобрюхих свинок и китайских гусей.

Чуть поотдаль расположились опочецкие девушки из народной фольклорной студии «Ступени», работающей при гимназии имени Петрова.

Множество самодеятельных коллективов из Пскова и Псковской области работают на «старой» и «новой» праздничных сценах. На подмостках сменяют друг друга вокальные и хореографические ансамбли из Гдовского, Локнянского, Палкинского, Великолукского, Новосокольнического, Дновского, Островского, Печорского и других районов. 

Гости праздника также с удовольствием участвуют в забавах, которые приготовили для них герои «Сказок от Гусельникова» (Москва), и катаются на качелях-каруселях от «Закрутихи» в ожидании торжественной церемонии открытия LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Теги: #Пушкинский праздник поэзии
Источник: Псковская Лента Новостей
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