Культура

Парад творческих коллективов прошел в Михайловском

Парад творческих коллективов Псковской области и приглашенных артистов прошел в Михайловском в рамках LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Торжественно с музыкой и танцами артисты в ярких костюмах проследовали на праздничную поляну.



Колонну возглавили московские музыканты, за ними на лошади проследовали художественный руководитель праздника Гедиминас Таранда вместе с артистом в образе самого Александра Пушкина.

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Участников шествия из каждого района поприветствовали и поздравили с праздником врио губернатора Михаил Ведерников и митрополит Псковской и Порховский Тихон.



Отметим, что каждый из творческих коллективов подготовил яркое выступление, а гдовичи даже угостили гостей праздника снетком.