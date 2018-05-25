Культура

LII Всероссийский Пушкинский праздник поэзии официально открылся в Михайловском

LII Всероссийский Пушкинский праздник поэзии официально открылся в Государственном заповеднике им. А. С. Пушкина «Михайловское».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие открыл врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он отметил, что о творчестве великого поэта можно говорить бесконечно, так как Пушкин внес огромный клад в нашу культуру.

«Мы взяли за основу традиционную программу и добавили в нее новые форматы», - сказал он, попросив у участников и гостей праздника обратной связи для того, чтобы в следующем году встретить юбилей со дня рождения поэта во всеоружии.

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Митрополит Псковской и Порховский Тихон отметил, что ему приятно видеть людей, которые не пожалели ни сил, ни времени, чтобы поклониться местам, где творил великий поэт. Он призвал всех вместе сделать все, чтобы молодежь полюбила, поняла и почувствовала острую необходимость в том, чтобы знать и жить Пушкиным.

Директор Пушкинского музея-заповедника Георгий Василевич пожелал гостям праздника на весь год, до следующего праздника, унести с собой пушкинскую радость.

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После официальных речей состоялось спецгашения почтовой марки к празднику, в котором приняли участие почетные гости фестиваля. Далее на главной исторический сцене выступил хор Сретенского монастыря.