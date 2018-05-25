Культура

Михаил Ведерников и митрополит Тихон прогулялись по Михайловской поляне и вспомнили стихи Пушкина

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Псковский и Порховский Тихон, директор Пушкинского музея-заповедника Георгий Василевич, олимпийский чемпион Алексей Немов и другие гости LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии прогулялись по праздничному пространству на поляне в Михайловском.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, экскурсию по площадкам для почетных гостей устроил художественный руководитель праздника Гедиминас Таранда.

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На интерактивных площадках врио губернатора и митрополиту продемонстрировали свое мастерство различные творческие коллективы, а на одной из точек предложили вспомнить стихотворение Александра Пушкина. Врио губернатора прочитал строки из знаменитого «Я помню чудное мгновенье», другие гости праздника подхватили стихотворение.

В комментарии для журналистов Михаил Ведерников отметил, что в преддверии праздника проведена грандиозная работа. «Есть традиции, которые мы не вправе менять, но мы хотели возродить те времена, когда число гостей праздника доходило до 70 и даже 90 тысяч человек. Мы считаем, что это можно сделать, благодаря новым современным форматам. Необходимо продумать такие моменты, которые должны привлекать молодежь через пограничные форматы», - сказал он.

Врио губернатора назвал этот год экспериментальным. По его словам, организаторы готовы к критике.

«Есть замечания, но в целом неплохо», - дал свою оценку увиденному на поляне Михаил Ведерников.