Михаил Ведерников и митрополит Тихон прогулялись по Михайловской поляне и вспомнили стихи Пушкина

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Псковский и Порховский Тихон, директор Пушкинского музея-заповедника Георгий Василевич, олимпийский чемпион Алексей Немов и другие гости LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии прогулялись по праздничному пространству на поляне в Михайловском.
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, экскурсию по площадкам для почетных гостей устроил художественный руководитель праздника Гедиминас Таранда.
На интерактивных площадках врио губернатора и митрополиту продемонстрировали свое мастерство различные творческие коллективы, а на одной из точек предложили вспомнить стихотворение Александра Пушкина. Врио губернатора прочитал строки из знаменитого «Я помню чудное мгновенье», другие гости праздника подхватили стихотворение.
В комментарии для журналистов Михаил Ведерников отметил, что в преддверии праздника проведена грандиозная работа. «Есть традиции, которые мы не вправе менять, но мы хотели возродить те времена, когда число гостей праздника доходило до 70 и даже 90 тысяч человек. Мы считаем, что это можно сделать, благодаря новым современным форматам. Необходимо продумать такие моменты, которые должны привлекать молодежь через пограничные форматы», - сказал он.
Врио губернатора назвал этот год экспериментальным. По его словам, организаторы готовы к критике.
«Есть замечания, но в целом неплохо», - дал свою оценку увиденному на поляне Михаил Ведерников.