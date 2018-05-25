Культура

Михаил Ведерников: У нас получилось вдохнуть новую жизнь в Пушкинский праздник поэзии

«У нас получилось вдохнуть новую жизнь в Пушкинский праздник поэзии», - такое мнение в интервью для журналистов высказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников после осмотра площадок LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, предает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он отметил, что организаторы руководствовались существующими традициями и тем, что главным стержнем праздника должен стать Александр Пушкин - его личность и творчество.

Параллельно на поляне работает несколько интерактивных площадок, которые дополнительно привлекают посетителей.

Врио губернатора подчеркнул, что сегодня организован бесплатный трафик из Пскова до Михайловского и обратно. На некоторых площадках, от которых уходили автобусы, наблюдалась очередь. Тем не менее, Михаил Ведерников считает, что в следующем году к 220-летию поэта нужно будет заранее информировать псковичей о возможности комфортно и бесплатно добраться до Михайловского.

«И главное новшество - сегодня вечером мы впервые пробуем сцену на воде в Бугрово», - добавил губернатор, выразив надежду на то, что этот опыт понадобится и для проведения последующих праздников в Пушкинском заповеднике, и для предстоящей в Пскове Ганзы.